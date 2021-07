Con le Poste la nuova consegna di vaccini Moderna: 10.300 dosi a Bergamo (Di lunedì 19 luglio 2021) Arrivano a destinazione oggi, lunedì 19 luglio, i furgoni del corriere di Poste Italiane, SDA, per la consegna agli Ospedali della Lombardia di 95.600 dosi del vaccino Moderna. Nella mattinata alcuni mezzi speciali, attrezzati con celle frigorifere, hanno preso in carico le dosi di vaccino a Piacenza e stanno proseguendo il loro viaggio, per raggiungere la loro destinazione finale nelle 24 strutture ospedaliere e sanitarie delle dodici province lombarde. Sono 38.600 sono le dosi del vaccino destinate agli Ospedali di Milano e provincia (Sacco 4.000 dosi, San Carlo 5.600, ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 19 luglio 2021) Arrivano a destinazione oggi, lunedì 19 luglio, i furgoni del corriere diItaliane, SDA, per laagli Ospedali della Lombardia di 95.600del vaccino. Nella mattinata alcuni mezzi speciali, attrezzati con celle frigorifere, hanno preso in carico ledi vaccino a Piacenza e stanno proseguendo il loro viaggio, per raggiungere la loro destinazione finale nelle 24 strutture ospedaliere e sanitarie delle dodici province lombarde. Sono 38.600 sono ledel vaccino destinate agli Ospedali di Milano e provincia (Sacco 4.000, San Carlo 5.600, ...

Advertising

aanagrxm : 115 persone davanti a me alle poste con fila da fare sotto al sole sono sicuramente rimasta Non tornerò affatto tra… - giuseppe2101 : Poste Italiane: i documenti per richiedere l'ISEE in pochi minuti con l'assistente digitale 'Poste' - M4RIKAT : mia mamma che va a litigare alle poste giusto perché non può prendersela con me quest’oggi - infoiteconomia : Isee in pochi minuti con l'assistente digitale Poste - infoiteconomia : Con un click l’Isee da Poste, il servizio anche per Palermo e provincia -

Ultime Notizie dalla rete : Con Poste Poste Italiane: i documenti per richiedere l'ISEE in pochi minuti Richiedere il rendiconto annuale dei prodotti finanziari e assicurativi di Poste Italiane è semplice e veloce: il cliente registrato e con mail associata potrà contattare, dal numero telefonico ...

"Racconti di Sabaudia", al via la settima edizione del libro dell'estate Realizzato in collaborazione con la Regione Lazio , ideato e curato da Maria Costici con il contributo del Comune di Sabaudia , di Poste Italiane , del Consorzio Mare Pontino , di Varigrafica Alto ...

Poste italiane, un miliardo di contributo al Pil territoriale Il Sole 24 ORE Giustizia, Cartabia: Efficiente e celere è motore economia (LaPresse) – “Una giustizia efficiente, celere e di qualità è un motore dell’economia e aiuta nell’attrazione anche di investimenti stranieri”. Firenze, 19 lug. Lo ha affermato la ministra della Giust ...

Al via Pop Corn Festival del Corto, unico festival internazionale con premio istituito da Raffaella Carrà Prende il via da venerdì 23 a domenica 25 luglio a Porto Santo Stefano la quarta edizione di Pop Corn Festival del Corto, che ha un premio istituito da Raffaella Carrà. A capo della giuria Federico Mo ...

Richiedere il rendiconto annuale dei prodotti finanziari e assicurativi diItaliane è semplice e veloce: il cliente registrato email associata potrà contattare, dal numero telefonico ...Realizzato in collaborazionela Regione Lazio , ideato e curato da Maria Costiciil contributo del Comune di Sabaudia , diItaliane , del Consorzio Mare Pontino , di Varigrafica Alto ...(LaPresse) – “Una giustizia efficiente, celere e di qualità è un motore dell’economia e aiuta nell’attrazione anche di investimenti stranieri”. Firenze, 19 lug. Lo ha affermato la ministra della Giust ...Prende il via da venerdì 23 a domenica 25 luglio a Porto Santo Stefano la quarta edizione di Pop Corn Festival del Corto, che ha un premio istituito da Raffaella Carrà. A capo della giuria Federico Mo ...