Advertising

VEVO_IT : Stanno battendo ogni tipo di record e finalmente i @thisismaneskin sono tornati con un nuovo video ufficiale esplos… - CaffeFou : 'Con i #Maneskin il rock è morto': il duro attacco alla band italiana - dukana2 : RT @serebellardinel: Da quando è arrivato #Draghi l’#Italia ha vinto l’#Eurovision2021 con i Maneskin, gli #Europei2021 con la #Nazionale e… - camreline : ETHAN È UN MEME VIVENTE. Mi fa morire con quella strizzata degli occhi, quel ???? che piazza ovunque e la perla dell'… - AndrewArsenio : @repubblica A proposito dei Maneskin, che combinano? Non potreste dedicare i prossimi 100 articoli propio a loro co… -

Ultime Notizie dalla rete : Con Maneskin

Open

Ed è arrivata anche alle giovani generazioni quando ha vestito ial Festival di Sanremo e durante i loro concerti.una solida distribuzione a livello globale, Etro vanta una rete di ...... giovane cantautore finalista di Amici di Maria De Filippi, e la terza posizione del rapper RkomiTaxi Driver. Il video di I wanna be your slave fa il pieno di visualizzazioniancora a ...Chris Deville ha duramente criticato il sound della band italiana, ma a rispondere alla "stroncatura" ci pensano le classifiche di mezzo mondo che stanno premiando i Maneskin ...Victoria De Angelis sembra piangere... ma non è così: nessuna molestia, smentita la fake news sul palpeggiamento del lato B da parte di un uomo.