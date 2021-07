Comunali Lanciano | il Movimento 5 stelle fa scegliere il candidato sindaco ai lancianesi

Advertising

Telesardegna : Nuoro. Consiglieri comunali di opposizione lanciano una raccolta firme contro il caro-parcheggi [IL SERVIZIO] -

Ultime Notizie dalla rete : Comunali Lanciano

ChietiToday

... Sergio Furia, 67 anni, ha informatizzato uffici PT in provincia di Chieti e collaborato a direzione Ufficio PT, ex dirigente sindacale e presidente Cral Poste a tutt'oggi in pensione, ......che il nostro partito ha ottenuto nelle ultimedi Chieti " " sottolinea il Segretario Di Giuseppantonio - . Scelte fatte per Francavilla al Mare, Vasto e Roseto. Restano ancorae ...Lanciano. “Il programma, scritto con i lancianesi e cucito sulla città; i valori, quelli che da sempre spingono la nostra azione politica sui territori; la ...Lanciato esattamente un anno fa, questo canale ha cambiato profondamente il flusso comunicativo tra cittadino/utente e Amministrazione comunale. I cesenati infatti hanno a loro disposizione una nuova ...