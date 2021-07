Com’è morto Libero De Rienzo? La polvere bianca trovata in casa potrebbe essere eroina (Di lunedì 19 luglio 2021) Com’è morto Libero de Rienzo? Ormai da giorni i fan continuano a piangere la sua morte mentre tutto assume risvolti gialli e misteriosi che potrebbero portare presto ad una nuova chiave di lettura. Il corpo dell’attore di Smetto Quando Voglio (e non solo) è stato ritrovato nella sua casa romana molto probabilmente 24 ore dopo l’infarto che lo ha ucciso ma forse quello che è successo non è poi così semplice tanto che sin da subito la Procura ha aperto un’inchiesta per capire come sono andate le cose. Com’è morto Libero de ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 19 luglio 2021)de? Ormai da giorni i fan continuano a piangere la sua morte mentre tutto assume risvolti gialli e misteriosi chero portare presto ad una nuova chiave di lettura. Il corpo dell’attore di Smetto Quando Voglio (e non solo) è stato ritrovato nella suaromana molto probabilmente 24 ore dopo l’infarto che lo ha ucciso ma forse quello che è successo non è poi così semplice tanto che sin da subito la Procura ha aperto un’inchiesta per capire come sono andate le cose.de ...

