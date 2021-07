CNPR | biotech e fintech opportunità di crescita per imprese

(Di lunedì 19 luglio 2021) (Teleborsa) – “La creazione del sandbox per le start up che opera nella finanza tecnologica, vale a dire un ambiente sperimentale per le nuove attività economiche e finanziarie, consente di trovare la giusta collocazione per queste nuove realtà che, sono schiacciate dall’enorme burocrazia”. Lo ha detto Giulio Centemero, deputato leghista in Commissione Finanze, nel corso del webinar “di, quali prospettive?” promosso dalla Cassa di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, presieduta da Luigi Pagliuca. “Con il Decretosono stati fatti passi in ...

Advertising

mediterranew : CNPR, Biotech e Fintech sono opportunità di crescita per le imprese... - CorriereQ : CNPR, Biotech e Fintech sono opportunità di crescita per le imprese -

Ultime Notizie dalla rete : CNPR biotech

Il Messaggero

...reale attraverso incentivi fiscali e l'utilizzo dei nuovi strumenti offerti da Fintech e. ... Per Paolo Longoni, consigliere d'amministrazione della"la sendbox per le imprese fintech è uno ...... Sestino Giacomoni, membro del Coordinamento di presidenza del partito azzurro e Presidente della Commissione di Vigilanza su Cdp, intervenendo all'eventoFORUM:, Fintech e nuovi settori:...Il forum promosso dalla Cassa dei ragionieri e degli esperti contabili sull’economia del futuroCentemero (Lega): “Da sandbox nuove regole per le startup e per incentivare Fintech”Giacomoni (FI): “Indi ...(Teleborsa) – “La creazione del sandbox per le start up che opera nella finanza tecnologica, vale a dire un ambiente sperimentale per le nuove attività economiche e finanziarie, ...