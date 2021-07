Cina, il vaiolo delle scimmie uccide un veterinario: era il primo caso di infezione (Di lunedì 19 luglio 2021) Come se non bastasse il Covid, in Cina è morto il primo paziente infettato dal vaiolo delle scimmie , "Monkey B Virus ". Si tratta di un virus simile al vaiolo, ma meno grave. Il fatto risale a fine ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) Come se non bastasse il Covid, inè morto ilpaziente infettato dal, "Monkey B Virus ". Si tratta di un virus simile al, ma meno grave. Il fatto risale a fine ...

