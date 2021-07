Ciclismo, Andrea Bagioli torna alle corse dopo quasi cinque mesi. Sarà al via del Giro di Vallonia (Di lunedì 19 luglio 2021) Andrea Bagioli torna alle corse. Una bellissima notizia per i tifosi del ciclista italiano che a causa di una terribile caduta al Trofeo Laigueglia del 3 marzo, che lo ha costretto a rimanere lontano dalle gare. Un incidente che inizialmente sembrava non essere così grave ma che è costato tanto al corridore della Deceuninck – QuickStep. Bagioli, infatti, è stato costretto a subire un’operazione al ginocchio e dopo alcune settimane di riposo, ha potuto riprendere gli allenamenti solo nel mese di maggio. Una caduta che ha completamente ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 luglio 2021). Una bellissima notizia per i tifosi del ciclista italiano che a causa di una terribile caduta al Trofeo Laigueglia del 3 marzo, che lo ha costretto a rimanere lontano dgare. Un incidente che inizialmente sembrava non essere così grave ma che è costato tanto al corridore della Deceuninck – QuickStep., infatti, è stato costretto a subire un’operazione al ginocchio ealcune settimane di riposo, ha potuto riprendere glinamenti solo nel mese di maggio. Una caduta che ha completamente ...

