Chi è Valentina Caruso, la nuova stella di SkySport al posto della Leotta (Di lunedì 19 luglio 2021) Una nuova reginetta del calcio in tv? Probabile, possibile. Nella battaglia tra Dazn e Sky Sport, non solo ovviamente sui diritti televisivi strappati dalla prima emittente alla seconda, ora si inserisce anche Valentina Caruso Ai più non è sfuggita l’ascesa di Valentina Caruso, uno dei volti nuovi di Sky, che sta scalando in fretta le vette della popolarità sia per la sua indubbia bellezza che per la sua competenza tecnica, dovuta al suo passato da calciatrice. Ha giocato nel Flumini Quartu quando non c’erano squadre femminili, ed essendo i settori giovanili misti, ho giocato solo con ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 19 luglio 2021) Unareginetta del calcio in tv? Probabile, possibile. Nella battaglia tra Dazn e Sky Sport, non solo ovviamente sui diritti televisivi strappati dalla prima emittente alla seconda, ora si inserisce ancheAi più non è sfuggita l’ascesa di, uno dei volti nuovi di Sky, che sta scalando in fretta le vettepopolarità sia per la sua indubbia bellezza che per la sua competenza tecnica, dovuta al suo passato da calciatrice. Ha giocato nel Flumini Quartu quando non c’erano squadre femminili, ed essendo i settori giovanili misti, ho giocato solo con ...

Advertising

zazoomblog : Chi è Valentina Caruso la nuova stella di SkySport al posto della Leotta - #Valentina #Caruso #nuova #stella - valentina_mulas : @ArturoB23022138 Io già chiedevo nel 2003. Senza sapere che tutti questi anni dopo, per chi per fortuna chiede, la… - valentina_mulas : @sailor_snickers O per chi è prenotato per la prima o seconda dose. Aggiungerei. - valentina_magri : RT @merely_my: 'È bello morire per ciò in cui si crede; chi ha paura muore ogni giorno, chi non ha paura muore una volta sola.' ( Paolo Bor… - UrbimanoOrbi : @RaiTre @camilaraznovich @SaraMelotti @giovannisoldini @diouf_valentina Mah,...mio bisnonno socialista diceva:' Chi… -