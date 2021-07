Chi è Valentina Caruso, il nuovo volto di SkySport? (Di lunedì 19 luglio 2021) Ecco chi è Valentina Caruso, carriera e vita privata della nuova star di SkySport Valentina Caruso è il nuovo volto di SkySport, la bellissima giornalista sportiva è stata definita la ‘nuova Diletta Leotta’. Grazie al suo talento e alla sua incredibile bellezza sta attirando non poco l’attenzione dei media. La giornalista sportiva è originaria della Sardegna, ha conseguito la laurea in archeologia ma ha sempre manifestato la sua grande passione per lo sport, soprattutto per il calcio. In passato ha anche giocato a calcio, in merito alla sua ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 19 luglio 2021) Ecco chi è, carriera e vita privata della nuova star diè ildi, la bellissima giornalista sportiva è stata definita la ‘nuova Diletta Leotta’. Grazie al suo talento e alla sua incredibile bellezza sta attirando non poco l’attenzione dei media. La giornalista sportiva è originaria della Sardegna, ha conseguito la laurea in archeologia ma ha sempre manifestato la sua grande passione per lo sport, soprattutto per il calcio. In passato ha anche giocato a calcio, in merito alla sua ...

