Charles Leclerc | successo sfumato a Silverstone | “Difficile godermi questo momento | fa male perderla così”

Advertising

ScuderiaFerrari : ?? #BritishGP ?? @Charles_Leclerc ?? P2 @CarlosSainz55 ?? P6 Grazie Ragazzi, siete stati fantastici! ????… - Gazzetta_it : F1, GP Gran Bretagna: Hamilton in visibilio a #Silverstone: “Giornata fantastica”. Leclerc: “Dato tutto, non è bast… - fanpage : La vittoria è sfumata a due giri dalla fine, ma Leclerc è il pilota di giornata del GP di #Silverstone. Super Charles! #BritishGP - vidaa92_ : RT @ScuderiaFerrari: ?? #BritishGP ?? @Charles_Leclerc ?? P2 @CarlosSainz55 ?? P6 Grazie Ragazzi, siete stati fantastici! ???? #essereFerrar… - asrclaudio : @ScuderiaFerrari @Charles_Leclerc Sembra Barrichello -

Ultime Notizie dalla rete : Charles Leclerc

... nonostante i quali è riuscito a vincere la gara al termine di una grande rimonta sulla Ferrari di. Per Verstappen botto contro le barriere in uscita dalla velocissima curva Copse e ...Il pilota britannico, penalizzato di 10' dopo l'incidente che ha causato il ritiro di Max Verstappen, chiude in rimonta davanti alla Ferrari die all'altra Mercedes, quella di ...Charles Leclerc è senza ombra di dubbio il vincitore morale del Gran Premio di Gran Bretagna, andato in scena ieri a Silverstone. Il monegasco, autore di una solida prestazione, ha conservato il ...È un podio amaro per il driver della Ferrari. Conclusa la gara a Silverstone, Charles Leclerc ha ammesso il suo rammarico.