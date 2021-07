Charlene di Monaco | la verità sulle sue condizioni di salute

(Di lunedì 19 luglio 2021) Da gennaiodiè in Sudafrica, lontana dal Principato, dal marito Alberto e dai suoi figli Jacques e Gabriella. Le malelingue la vorrebbero in pausa di riflessione da un matrimonio ...

Da gennaiodiè in Sudafrica, lontana dal Principato, dal marito Alberto e dai suoi figli Jacques e Gabriella. Le malelingue la vorrebbero in pausa di riflessione da un matrimonio infelice, la ...Pochi minuti prima dell'inizio del concerto è stato reso un omaggio alle attività umanitarie nel mondo e adella Croce Rossa Monegasca, con la proiezione di un breve filmato. IL CONCERTO NELLA ...Da gennaio Charlene di Monaco è in Sudafrica, lontana dal Principato, dal marito Alberto e dai suoi figli Jacques e Gabriella. Le malelingue la vorrebbero in pausa di riflessione da un matrimonio infe ...Si è tenuto a Monte Carlo il tradizionale concerto estivo della Croce Rossa e ad attirare tutti i riflettori su di sé è stata Charlotte Casiraghi ...