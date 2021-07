Charlene di Monaco confida la verità sulle sue condizioni di salute

(Di lunedì 19 luglio 2021) Passano i mesi edinon torna a casa dal principe Alberto e dai loro figli, è da gennaio che è in Sudafrica. Come sta la Wittstock, quali sono le suedi. Questa voltaspiega tutto,lasui suoi problemi di, le complicazioni che la costringono da tanto tempo a stare lontana dalla sua famiglia. La mancanza di Jacques e Gabriella è forte ed ha anche raccontato che senza il supporto di suo marito non ce l’avrebbe fatta a superare questo periodo. A News 24Wittstock ...

La moglie del principe Alberto non può viaggiare in aereo a causa dei problemi causati da un'infezione ...disi è mostrata con i capelli rasati, dopo il doppio intervento alla testa che ha subito a fine giugno. La 43enne principessa consorte del Principato di, in quanto moglie del ...Passano i mesi e Charlene di Monaco non torna a casa dal principe Alberto e dai loro figli, è da gennaio che è in Sudafrica. Come sta la Wittstock, quali sono le sue condizioni di salute. Questa volta ...L'intera famiglia reale di Monaco presente all'evento estivo del principato. Ma manca ancora Charlène. Il principato di Monaco si accende per l'annuale Gala della Croce Rossa ma senza la sua stella p ...