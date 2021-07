(Di lunedì 19 luglio 2021) Quello che andrà in scena al Motorland disarà un fine settimana fondamentale per il CEV , con la concreta possibilità di avere i primi campioni del 2021 con diversi round d'anticipo ine ...

Advertising

motosprint : #CEV Aragòn: primo match point per #Aldeguer nell'Europeo #Moto2 ? -

Ultime Notizie dalla rete : CEV Aragòn

Quello che andrà in scena al Motorland disarà un fine settimana fondamentale per il, con la concreta possibilità di avere i primi campioni del 2021 con diversi round d'anticipo in Moto2 e Stock 600, oltre alle solite sicure ...Il campionato si concluderà ad Aragón, quindi con 120 punti in palio la corsa al titolo sarà con Alonso, David Muñoz, Dani Holgado (dominatore del) e il brasiliano Diogo Moreira. Ma visto ...