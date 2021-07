Centrodestra, Meloni: “Ho il dubbio che qualcuno lavori per farci perdere la pazienza e favorire l’attuale alleanza di governo” (Di lunedì 19 luglio 2021) “Lei ha idea di cosa sarebbe potuto accadere in Italia se all’opposizione ci fosse stato il Pd senza essere rappresentato da nessuna parte? Ci sarebbero state manifestazioni, girotondi e caschi blu. Le regole vanno sempre garantite”. Lo ha detto la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, parlando della mancanza di rappresentanza del suo partito nelle commissioni nel corso della conferenza stampa convocata per presentare Malan (che ha lasciato Forza Italia per aderire a FdI) parlamentari. Episodio a cui si aggiunge la candidatura di Occhiuto alla presidenza della Regione Calabria, che Meloni definisce frutto di “regole saltate”. “Diverse persone ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) “Lei ha idea di cosa sarebbe potuto accadere in Italia se all’opposizione ci fosse stato il Pd senza essere rappresentato da nessuna parte? Ci sarebbero state manifestazioni, girotondi e caschi blu. Le regole vanno sempre garantite”. Lo ha detto la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia, parlando della mancanza di rappresentanza del suo partito nelle commissioni nel corso della conferenza stampa convocata per presentare Malan (che ha lasciato Forza Italia per aderire a FdI) parlamentari. Episodio a cui si aggiunge la candidatura di Occhiuto alla presidenza della Regione Calabria, chedefinisce frutto di “regole saltate”. “Diverse persone ...

