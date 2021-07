Centrodestra, Meloni “Continuo a crederci, chiediamo rispetto” (Di lunedì 19 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “La questione Rai e quella dei rapporti con gli alleati non sono collegate. Continuo a credere nel Centrodestra, quello che voglio capire è se ci credono anche gli altri, sono successe tante cose che mi fanno temere, a partire dalla questione Copasir”. Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in conferenza stampa. “Il dubbio è che si lavori per farci perdere la pazienza, io continuerò a lavorare per la compattezza del Centrodestra, però le regole valgono per tutti, noi abbiamo sempre dimostrato rispetto per gli alleati e chiediamo lo stesso ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “La questione Rai e quella dei rapporti con gli alleati non sono collegate.a credere nel, quello che voglio capire è se ci credono anche gli altri, sono successe tante cose che mi fanno temere, a partire dalla questione Copasir”. Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia, in conferenza stampa. “Il dubbio è che si lavori per farci perdere la pazienza, io continuerò a lavorare per la compattezza del, però le regole valgono per tutti, noi abbiamo sempre dimostratoper gli alleati elo stesso ...

