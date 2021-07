Centrodestra | Malan sceglie FdI Meloni | “Le regole sono saltate | agli alleati chiedo rispetto”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 19 luglio 2021) «Non mi sento più di sostenere con il mio voto questo governo, su molti temi c’è troppo poco cambiamentoal governo rossogiallo del Conte 2». Per questo Lucio, deputato di lungo corso e finora vicepresidente vicario di Forza Italia, ha deciso di aderire a Fratelli d’Italia. Una scelta che, ha spiegato il senatore in una conferenza stampa con Giorgiae il capogruppo di FdI al Senato, Luca Ciriani, è stata «naturale» e in coerenza con i propri valori, che troppe volte in mesi ha visto messi in discussione sia sul piano nazionale sia su quello internazionale.aderisce a FdI: «Una scelta ...