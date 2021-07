Centrodestra | Crosetto | «I leader si riuniscano A Salvini non conviene fare la guerra alla Meloni»

(Di lunedì 19 luglio 2021) «Idevono sedersi attorno a un tavolo: è lì che si risolvono le controversie. Se non succede queste ferite diventeranno sempre più difficili da curare». Per Guidolo stallo che si è creato neldopo il voto sul Cda Rai si risolve con la «volontà» e parlando «senza pregiudizi». Ma anche prendendo atto che «nessuno può pretende che l’altro si autolimiti nella sua crescita elettorale. In un’alleanza – ha avvertito – l’importante è che cresca l’alleanza: non si può pensare di trovare un modo affinché uno non cresca più dell’altro».: «Se ilfallisse, gioirebbero ...

Secolo d'Italia

