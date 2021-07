C’è la soluzione definitiva per visionare le graduatorie ATA terza fascia su Istanze online (Di lunedì 19 luglio 2021) Chi ancora non ha visionato le graduatorie ATA terza fascia su Istanze online deve sapere che la modalità di consultazione degli elenchi sono cambiate rispetto a quanto detto in un primo momento. D’altra parte erano state raccolte già più testimonianze di persone che non riuscivano a controllare la propria posizione negli istituti scolastici prescelti nella propria provincia, almeno sul portale. Ora va chiarito che le liste sono presenti sul sito, ma seguendo un percorso diverso ma pure più immediato e diretto. Chiunque voglia procedere a verificare la propria posizione nella graduatoria ATA ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 19 luglio 2021) Chi ancora non ha visionato leATAsudeve sapere che la modalità di consultazione degli elenchi sono cambiate rispetto a quanto detto in un primo momento. D’altra parte erano state raccolte già più testimonianze di persone che non riuscivano a controllare la propria posizione negli istituti scolastici prescelti nella propria provincia, almeno sul portale. Ora va chiarito che le liste sono presenti sul sito, ma seguendo un percorso diverso ma pure più immediato e diretto. Chiunque voglia procedere a verificare la propria posizione nella graduatoria ATA ...

pietroraffa : Per evitare nuovi lockdown e nuove perdite umane dovute alla pandemia, per non intasare il sistema sanitario, pe… - Ettore_Rosato : Dopo la Catalogna anche a #Mykonos torna il #coprifuoco. Tutti a casa dall’1 di notte alle 6 del mattino. Evitiamo… - Adnkronos : #Covid, il virologo Burioni: 'Soluzione c'è ma è politica, obbligo #vaccini per tutti'. - mikasneck : non c'è una soluzione, questa casa sa di te - GenerazioneX2 : @zarkon85 @coriolano2011 @BillyZanne Ma io non porto l’acqua al mio mulino, io vedo solo che i casi aumentano sia n… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è soluzione Uno di successo per il portale fornitori merce di Pam Panorama newsfood.com