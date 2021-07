Castel di Sangro, il sindaco: "Sold out scontato. Ho dei dettagli sulla prima amichevole" (Di lunedì 19 luglio 2021) Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, sede della seconda parte del ritiro azzurro, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione "Radio Goal". Di seguito quanto evidenziato: "Ci sarà Sold out? È scontato, perché il Napoli purtroppo ha dovuto scegliere un periodo di sopraffollamento che sarà sopraccaricato dalla capacità attrattiva del ritiro. Dal 5 al 15 agosto è un periodo in cui dalle nostre parti abbiamo già il nostro da fare e quest’anno sarà ancora più impegnativo per rendere fruibile e non fastidioso un ritiro che congestiona tanti momenti della giornata. Siamo fiduciosi della ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 19 luglio 2021) Angelo Caruso,didi, sede della seconda parte del ritiro azzurro, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione "Radio Goal". Di seguito quanto evidenziato: "Ci saràout? È, perché il Napoli purtroppo ha dovuto scegliere un periodo di sopraffollamento che sarà sopraccaricato dalla capacità attrattiva del ritiro. Dal 5 al 15 agosto è un periodo in cui dalle nostre parti abbiamo già il nostro da fare e quest’anno sarà ancora più impegnativo per rendere fruibile e non fastidioso un ritiro che congestiona tanti momenti della giornata. Siamo fiduciosi della ...

