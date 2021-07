Caso Hysaj, c'è il comunicato della Lazio in difesa dell'ex Napoli (Di lunedì 19 luglio 2021) Elseid Hysaj, nuovo acquisto della Lazio e ex calciatore del Napoli, è stato accusato dai suoi nuovi tifosi per aver intonato le note della canzone "Bella Ciao". La compagine biancoceleste ha preso posizione difendendo l'ex azzurro attraverso questo comunicato: “È compito della Società tutelare un proprio tesserato e sottrarlo a strumentalizzazioni personali e politiche che certamente in questo Caso nulla hanno a che vedere con il contesto informale ed amichevole in cui si è svolto l’episodio. Il ritiro ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 19 luglio 2021) Elseid, nuovo acquistoe ex calciatore del, è stato accusato dai suoi nuovi tifosi per aver intonato le notecanzone "Bella Ciao". La compagine biancoceleste ha preso posizione difendendo l'ex azzurro attraverso questo: “È compitoSocietà tutelare un proprio tesserato e sottrarlo a strumentalizzazioni personali e politiche che certamente in questonulla hanno a che vedere con il contesto informale ed amichevole in cui si è svolto l’episodio. Il ritiro ...

Advertising

Spazio_Napoli : Caso Hysaj, c'è il comunicato della Lazio in difesa dell'ex Napoli - gilnar76 : Caso Hysaj, c'è il comunicato della Lazio in difesa dell'ex #Napoli #Forzanapoli #Napolicalcio #Sscnapoli - NCN_it : CASO #HYSAJ, NOTA DELLA #LAZIO: «COMPITO DELLA SOCIETÀ TUTELARE IL NOSTRO TESSERATO DALLE STRUMENTALIZZAZIONI» - cn1926it : #Telese attacca la #Lazio dopo il caso #Hysaj - MondoNapoli : Lazio, comunicato sul caso Hysaj: 'Il ritiro deve proseguire in serenità' - -