Casertana | depositato al CONI il ricorso contro l’esclusione dalla Lega Pro Il comunicato

(Di lunedì 19 luglio 2021) LaFC, così come già preannunciato in seguito alla decisione del Consiglio Federale, comunica di averattraverso l’avv. Mattia Grassani ilpresso il Collegio di Garanzia del, avversodel club rossoblu dal campionato di Serie C. Contestualmente si rende noto che mercoledì, 21 luglio, alle ore 18 il presidente Giuseppe D’Agostino terrà, presso la sede sociale dellaFC, una conferenza stampa riservata agli operatori dell’informazione accreditati, in occasione della quale farà il punto della situazione, illustrando nel dettaglio i ...

Il Corriere del Pallone

Dopo averl'iscrizione alla Serie D nella finestra propedeutica al ripescaggio tra i ... Intanto tutte le società escluse dal Consiglio Federale (Chievo in B, Carpi,, Novara, ...Chievo Verona,, Carpi, Paganese, Novara e Sambenedettese sono le società che, oltre al ... La Lucchese, altra concorrente, non ha ancorala domanda. Sono ore importanti dove si ...La Casertana FC, così come già preannunciato in seguito alla decisione del Consiglio Federale, comunica di aver depositato attraverso l’avv. Mattia Grassani il ricorso presso ...In calce al nostro articolo l'incredibile comunicato della Covisoc. Fidejussione con assegni circolari e D'Agostino se la prende con un creditore di 14mila euro. Ancora balle, sì altre balle ...