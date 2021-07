Casa: dal superbonus 110% al sisma bonus, ecco il vademecum dei notai - LA GUIDA (Di lunedì 19 luglio 2021) Dal superbonus 110% al bonus facciate: arriva la GUIDA pratica alle agevolazioni fiscali per interventi di rigenerazione del patrimonio immobiliare , un vademecum realizzato dal Consiglio Nazionale del... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 19 luglio 2021) Dalalfacciate: arriva lapratica alle agevolazioni fiscali per interventi di rigenerazione del patrimonio immobiliare , unrealizzato dal Consiglio Nazionale del...

Advertising

emergenzavvf : Alluvione Belgio, soccorse dal team italiano dei #vigilidelfuoco e portate in un salvo 40 persone rimaste bloccate… - LaFrauMi1 : Mancini a casa sua in fila dal salumiere come uno qualsiasi. Mentre l’Europa... E poi ditemi come si fa a no… - LuciaAgostini2 : RT @Animal_Genocide: #agrigento, #sicilia: Cane trafitto da una balestra: salvato. Un pitbull è uscito dal cancello di casa dei proprietari… - lasciastarevah : ma mi vedete alle 6 e mezza del mattino girare per casa alla ricerca del cestino del bagno magicamente sparito dal… - ABoenco : RT @MarcelloLyotard: Vedete quando persone note dicono pubblicamente che devi stare chiuso in casa come un topo o che ti devono sputare sul… -