Carriera (Movimento Io Apro): “Green Pass al ristorante? Danno Economico incalcolabile” (Di lunedì 19 luglio 2021) Riceviamo il comunicato che attesta la nascita del Movimento IOApro e volentieri pubblichiamo avendo seguito da sempre i ragazzi di IOApro nel corso delle loro proteste e delle loro manifestazioni a Roma, di seguito lo scopo e gli obiettivi primari del loro programma che consta di 31 punti cardine. Hanno altresì lanciato una raccolta firme sul sito www.chance.org, sotto tutti i dettagli qualora voleste aderire al Movimento. Nasce il Movimento IOApro: scopo primario E’ nato il 17 Luglio il Movimento Io Apro tra i membri costituenti i già fondatori di ... Leggi su pensionipertutti (Di lunedì 19 luglio 2021) Riceviamo il comunicato che attesta la nascita delIOe volentieri pubblichiamo avendo seguito da sempre i ragazzi di IOnel corso delle loro proteste e delle loro manifestazioni a Roma, di seguito lo scopo e gli obiettivi primari del loro programma che consta di 31 punti cardine. Hanno altresì lanciato una raccolta firme sul sito www.chance.org, sotto tutti i dettagli qualora voleste aderire al. Nasce ilIO: scopo primario E’ nato il 17 Luglio ilIotra i membri costituenti i già fondatori di ...

