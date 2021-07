Carolina Marconi sorprende ancora: il nuovo cambiamento (Di lunedì 19 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Carolina Marconi sorprende ancora, l’ex gieffina ha mostrato un look completamente diverso sui social. Si torna a parlare dell’ex gieffina che ha ottenuto la popolarità proprio alcuni anni fa partecipando al reality di Canale Cinque e che oggi ha raccontato la sua storia. E’ di qualche tempo fa la notizia della sua malattia che a Leggi su youmovies (Di lunedì 19 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., l’ex gieffina ha mostrato un look completamente diverso sui social. Si torna a parlare dell’ex gieffina che ha ottenuto la popolarità proprio alcuni anni fa partecipando al reality di Canale Cinque e che oggi ha raccontato la sua storia. E’ di qualche tempo fa la notizia della sua malattia che a

Advertising

vesuvianonews : Carolina Marconi è molto contenta della parrucca che è stata creata appositamente per lei da un’azienda di Verona,… - Profilo3Marco : RT @tempoweb: Carolina Marconi indossa la parrucca, cosa dice ai follower #carolinamarconi #gf #iltempoquotidiano - PasqualeMarro : #CarolinaMarconi non si arrende e continua a lottare - Gazzettino : #carolina marconi e il nuovo look con la parrucca dopo la chemio: «Meravigliosa, quasi non la sento in testa» - tempoweb : Carolina Marconi indossa la parrucca, cosa dice ai follower #carolinamarconi #gf #iltempoquotidiano… -