Carolina Marconi, il sorriso per combattere la malattia: “Felice come una bambina” (Di lunedì 19 luglio 2021) Carolina Marconi è alle prese da mesi con un brutto male, contro il quale sta combattendo con tutte le sue forze. Ora arriva una bella notizia per lei. Carolina Marconi… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di lunedì 19 luglio 2021)è alle prese da mesi con un brutto male, contro il quale sta combattendo con tutte le sue forze. Ora arriva una bella notizia per lei.… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

zazoomblog : Carolina Marconi il sorriso per combattere la malattia: “Felice come una bambina” - #Carolina #Marconi #sorriso - vesuvianonews : Carolina Marconi è molto contenta della parrucca che è stata creata appositamente per lei da un’azienda di Verona,… - Profilo3Marco : RT @tempoweb: Carolina Marconi indossa la parrucca, cosa dice ai follower #carolinamarconi #gf #iltempoquotidiano - PasqualeMarro : #CarolinaMarconi non si arrende e continua a lottare - Gazzettino : #carolina marconi e il nuovo look con la parrucca dopo la chemio: «Meravigliosa, quasi non la sento in testa» -