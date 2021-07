Carlotta Dell’Isola replica alle critiche: “Mi preoccupa tantissimo questa cosa” (Di lunedì 19 luglio 2021) Carlotta Dell’Isola si lascia andare a uno sfogo: “questa cosa mi preoccupa tantissimo” Carlotta Dell’Isola una ex concorrente del Grande Fratello Vip 5, nelle scorse ore si è lasciata andare all’ennesimo sfogo. La giovane influencer originaria di Anzio, alla stessa maniera di altri personaggi famosi continua a fare i conti con critiche sui social. A prendere di mira l’ex gieffina ancora una volta è stato uno dei tanti leoni da tastiera. La 27enne ha mostrato ai propri fan un messaggio a quanto pare ricevuto in privato e ha ... Leggi su cityroma (Di lunedì 19 luglio 2021)si lascia andare a uno sfogo: “miuna ex concorrente del Grande Fratello Vip 5, nelle scorse ore si è lasciata andare all’ennesimo sfogo. La giovane influencer originaria di Anzio, alla stessa maniera di altri personaggi famosi continua a fare i conti consui social. A prendere di mira l’ex gieffina ancora una volta è stato uno dei tanti leoni da tastiera. La 27enne ha mostrato ai propri fan un messaggio a quanto pare ricevuto in privato e ha ...

dobrevsunicorns : @daqualcheparte Carlotta Dell’isola, ma ci rendiamo conto ? - Carmendelpiero : @JoMarch93 Anche carlotta dell'isola - CAmpisan : Saranno già atterrati mi sa e se tra un po' non ci faranno una storia da casa dei genitori di Rosy vado a seguire C… - quinsss100 : Floriana è andata a scuola di trucco da Carlotta dell’Isola #TemptationIsland - leeveean : Come disse una grande filosofa moderna conosciuta col nome di Carlotta dell'Isola 'gallina che non becca ha già bec… -

