Fabio Cannavaro elogia Zlatan Ibrahimovic: "Quando è arrivato alla Juventus si capiva che era speciale. Lui da elogiare come CR7"

Ultime Notizie dalla rete : Cannavaro Ibrahimovic Dal mercato alla comunicazione: la Roma è più che mai di Mourinho La lista è lunga: Buffon, Cannavaro, Pizarro, Ibrahimovic (ai tempi di Capello), Davids, Antonio Conte. Mourinho è... Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti ...

Calciomercato Juventus, aperto canale con l'Inter - Scambio in vista I bianconeri presero Fabio Cannavaro, mentre ai nerazzurri andò il portiere uruguaiano Fabian ... dopo Calciopoli e la retrocessione in Serie B, Vieira e Ibrahimovic lasciarono Torino per accasarsi a ...

Cannavaro: “Ibrahimovic è come Cristiano Ronaldo: ecco perché” Pianeta Milan Cannavaro preoccupato: 'Insigne? Dopo Sergio Ramos può succedere di tutto' Da napoletano, dopo quanto successo al Real Madrid con Sergio Ramos, davvero sono preoccupato che Insigne lasci il Napoli a parametro zero? Fabio Cannavaro ha parlato del futuro di Lorenzo Insigne - e ...

Cannavaro: «Si parla sempre di Ronaldo, ma Ibrahimovic è uguale» Gli vanno fatti i complimenti per come si cura e gestisce: si parla sempre di Cristiano Ronaldo, ma Ibra cura ogni dettaglio come CR7» È lanciatissimo, Zlatan! Fabio Cannavaro, intervistato da Tuttosp ...

