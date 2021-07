Campania, De Luca tuona: “C’è nuova ondata. O ci vacciniamo o sarà lockdown” (Di lunedì 19 luglio 2021) Torna ad agitare lo spettro del lockdown il governatore Vincenzo De Luca. E questa volta lo fa a margine della presentazione del progetto del PalaSalerno. De Luca: “O ci vacciniamo o sarà lockdown” Il Presidente della Regione lancia prima un j’accuse allo Stato italiano: “Sul Covid hanno retto le Regioni perché lo Stato italiano non L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 19 luglio 2021) Torna ad agitare lo spettro delil governatore Vincenzo De. E questa volta lo fa a margine della presentazione del progetto del PalaSalerno. De: “O ci” Il Presidente della Regione lancia prima un j’accuse allo Stato italiano: “Sul Covid hanno retto le Regioni perché lo Stato italiano non L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

SkyTG24 : Covid Campania, De Luca: “O ci vacciniamo o ci sarà un nuovo lockdown” - matteosalvinimi : In tantissimi a Battipaglia (Salerno) con la Lega per la firma dei #referendumgiustizia. Campania unica regione d'I… - AzzolinaLucia : @la_kuzzo Queste le parole che De Luca, nel silenzio circostante, mi dedicava perché sostenevo che le scuole in Cam… - puntodilucesca1 : Vaccini in Campania, De Luca: «O ci vacciniamo o sarà lockdown». E iniziata la campagna elettorale,posti ha volontà… - ferrix88 : @shtuiothashuvot In campania vuoi sapere come siamo messi? 212mila persone 60+ non vaccinate. 118mila dosi JJ in fr… -