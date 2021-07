Campagna vaccinale e mascherine: le parole di De Luca (VIDEO) (Di lunedì 19 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoRisponde a Matteo Salvini che lo aveva schernito sull’obbligo di indossare le mascherine, cita il VIDEO della discoteca di Salerno postato da Selvaggia Lucarelli ed accusa il governo ed il ministero della salute di essere stati latitanti sulla gestione dell’emergenza covid, lasciando tutto nelle mani delle Regioni. Il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca a ruota libera, a margine della conferenza stampa nella quale ha presentato, definendosi emozionato ed orgoglioso il nuovo progetto del Palasalerno. Ma il governatore della Campania ha ribadito la sua preoccupazione per gli ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 19 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoRisponde a Matteo Salvini che lo aveva schernito sull’obbligo di indossare le, cita ildella discoteca di Salerno postato da Selvaggiarelli ed accusa il governo ed il ministero della salute di essere stati latitanti sulla gestione dell’emergenza covid, lasciando tutto nelle mani delle Regioni. Il presidente della regione Campania Vincenzo Dea ruota libera, a margine della conferenza stampa nella quale ha presentato, definendosi emozionato ed orgoglioso il nuovo progetto del Palasalerno. Ma il governatore della Campania ha ribadito la sua preoccupazione per gli ...

Advertising

stanzaselvaggia : Dittatura militare, proteste, il Covid da 200 a 7000 casi al giorno in un mese, carenza di ossigeno, medici persegu… - stanzaselvaggia : O non si vaccinano o evitano il selfie. I grandi assenti della campagna vaccinale sono proprio I POLITICI, quelli c… - meb : La campagna vaccinale procede bene ma dobbiamo convincere gli indecisi, aumentare l’adesione: che la svolta frances… - anteprima24 : ** Campagna vaccinale e #Mascherine: le parole di De Luca (VIDEO) ** - bladistic : @Anna60428530 @mariannaaprile Fatemi capire, al netto delle teorie strampalate dei no vax è lecito che una persona… -

Ultime Notizie dalla rete : Campagna vaccinale Green Pass, Decreto Covid 26 luglio/ Verbale Cts: 2 dosi vaccini, convincere over - 60 ... la campagna vaccinale, la proroga dello stato d'emergenza e la modifica dei parametri per i cambi di "colore" delle Regioni . Dallo scontro molto acceso tra Pd - M5s - LeU e Lega - FI - IV nell'...

Vacanze alternative Lettera ai giovani del Vescovo di Benevento. V'invito allora ad aderire senza riserve alla campagna vaccinale in corso (e a invitare anche quegli adulti riottosi a farlo), l'unica arma che abbiamo per combattere il virus, a dimostrare ...

La campagna vaccinale ha rallentato Il Post Green Pass: Sala chiede al governo di decidere Contagi mai così alti dal 6 giugno. Mentre Macron ha reso obbligatoria la vaccinazione per il personale sanitario e il pass per accedere a ristoranti, bar, centri commerciali, treni ed aerei, l’Italia ...

Covid: Conte, 'pieno sostegno M5S a piano vaccinale, non abbassare guardia' Roma, 19 lug. (Adnkronos) - Al premier Mario Draghi "ho ribadito e anticipato il pieno sostegno del M5S sul completamento piano vaccinale e alla politica sanitaria. C'è una recrudescenza del numero de ...

... la, la proroga dello stato d'emergenza e la modifica dei parametri per i cambi di "colore" delle Regioni . Dallo scontro molto acceso tra Pd - M5s - LeU e Lega - FI - IV nell'...V'invito allora ad aderire senza riserve allain corso (e a invitare anche quegli adulti riottosi a farlo), l'unica arma che abbiamo per combattere il virus, a dimostrare ...Contagi mai così alti dal 6 giugno. Mentre Macron ha reso obbligatoria la vaccinazione per il personale sanitario e il pass per accedere a ristoranti, bar, centri commerciali, treni ed aerei, l’Italia ...Roma, 19 lug. (Adnkronos) - Al premier Mario Draghi "ho ribadito e anticipato il pieno sostegno del M5S sul completamento piano vaccinale e alla politica sanitaria. C'è una recrudescenza del numero de ...