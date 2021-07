Cambia vertice Legione ‘Lazio’, De Vita nuovo comandante Carabinieri (Di lunedì 19 luglio 2021) Roma – Il Generale di Divisione Marco Minicucci ha ceduto oggi il comando della Legione Carabinieri Lazio al Generale di Divisione Antonio de Vita nel corso di una cerimonia all’interno della Caserma ‘Giacomo Acqua’ di piazza del Popolo, alla presenza del Generale di Corpo d’Armata Carmelo Burgio, comandante Interregionale Carabinieri ‘Podgora’, di Nicola Zingaretti, Presidente della Regione Lazio, del Dott. Matteo Piantedosi, Prefetto di Roma, nonché di altre Autorità civili e militari. Il Generale Minicucci ha rivolto a tutti i militari delle diverse articolazioni della Legione un ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 19 luglio 2021) Roma – Il Generale di Divisione Marco Minicucci ha ceduto oggi il comando dellaLazio al Generale di Divisione Antonio denel corso di una cerimonia all’interno della Caserma ‘Giacomo Acqua’ di piazza del Popolo, alla presenza del Generale di Corpo d’Armata Carmelo Burgio,Interregionale‘Podgora’, di Nicola Zingaretti, Presidente della Regione Lazio, del Dott. Matteo Piantedosi, Prefetto di Roma, nonché di altre Autorità civili e militari. Il Generale Minicucci ha rivolto a tutti i militari delle diverse articolazioni dellaun ...

