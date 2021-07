Calendario Calcio Olimpiadi Tokyo | date | programma | tv | orari giorno per giorno

Leggi su oasport

(Di lunedì 19 luglio 2021) Dall 22 luglio all’8 agosto il torneo olimpico dimaschile prenderà il via. Saranno 16 squadre a giocarsi la top-3 a Cinque Cerchi, divise in quattro gironi all’italiana da quattro, con ciascuna che affronta tutte le altre una volta sola. Le prime due classificate accedono ai quarti di finale. In caso di parità di punti tra due o più squadre di uno stesso girone, le posizioni in classifica verranno determinate prendendo in considerazione, nell’ordine, i seguenti criteri: migliore differenza reti; maggiore numero di reti segnate; maggiore numero di punti negli scontri diretti tra le squadre interessate; migliore differenza reti negli scontri diretti tra le squadre ...