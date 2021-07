Calciomercato Torino, è sfida alla Fiorentina per Messias (Di lunedì 19 luglio 2021) I granata puntano a rinforzare il reparto offensivo con Junior Messias. Sul brasiliano, però, anche l’interesse dei toscani Le cessioni di Meitè e Boyè porteranno nelle casse del Torino ben 9 milioni di euro, che il club granata è pronto a reinvestire per rinforzare l’attacco a disposizione di Ivan Juric. Il nome richiesto a gran voce dal tecnico croato è quello di Junior Messias, talentuoso fantasista in forza al Crotone, squadra che vorrebbe però lasciare in seguito alla retrocessione in Serie B della passata stagione. Stando a quanto riferito da Tuttosport, la distanza tra i calabresi e i granata sarebbe però ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 luglio 2021) I granata puntano a rinforzare il reparto offensivo con Junior. Sul brasiliano, però, anche l’interesse dei toscani Le cessioni di Meitè e Boyè porteranno nelle casse delben 9 milioni di euro, che il club granata è pronto a reinvestire per rinforzare l’attacco a disposizione di Ivan Juric. Il nome richiesto a gran voce dal tecnico croato è quello di Junior, talentuoso fantasista in forza al Crotone, squadra che vorrebbe però lasciare in seguitoretrocessione in Serie B della passata stagione. Stando a quanto riferito da Tuttosport, la distanza tra i calabresi e i granata sarebbe però ...

