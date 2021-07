Calciomercato Serie C, Pro Sesto: acquistato Della Giovanna (Di lunedì 19 luglio 2021) Sesto SAN GIOVANNI - La Pro Sesto , in un comunicato, ha ufficializzato l'arrivo a titolo definitivo del difensore, classe 1997, Fabio Della Giovanna . Di seguito il comunicato del club: " Pro Sesto ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 19 luglio 2021)SAN GIOVANNI - La Pro, in un comunicato, ha ufficializzato l'arrivo a titolo definitivo del difensore, classe 1997, Fabio. Di seguito il comunicato del club: " Pro...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie Calciomercato Serie C, Pro Sesto: acquistato Della Giovanna Nella stagione 2016/2017 ha esordito in Serie B con la maglia della Ternana , per poi giocare quattro stagioni in Serie C con le maglia di Arezzo , Spal , Sud Tirol ed infine Imolese " ...

Calciomercato Milan, si stringono i tempi per il rinnovo di Kessie MILANO - Il Milan punta, oltre a cercare un attaccante e un centrocampista, a rinnvoare il contratto di Franck Kessie : dopo le partenze a parametro 0 di Donnarumma e Calhanoglu , i rossoneri vogliono ...

Calciomercato Serie C, Gubbio: D'Amico arriva in prestito Corriere dello Sport Godin pronto a salutare il Cagliari: c'è una nuova ipotesi Potrebbe chiudersi dopo due anni l'esperienza nel campionato di serie A per Diego Godin. Il 35enne capitano della nazionale uruguaiana è infatti a un passo dall'addio al Cagliari, con cui ha raggiunto ...

Calciomercato Monza, Tesser intrigato da un colpo di Galliani: ‘Un acquisto da Serie A, con Stroppa…’ “Diaw a Vicenza avrà tanta voglia – l’analisi del tecnico di Montebelluna –, ma mi intriga il colpo Valoti per il Monza. Il suo valore da trequartista è assoluto, avrebbe spazio anche in A”. Così Atti ...

