Calciomercato Serie C, Lecco: rinnovo biennale per Purro (Di lunedì 19 luglio 2021) Lecco - Il Lecco , in una nota, ha ufficializzato il prolungamento di contratto di Ermes Purro fino al 2023. L'esterno sinistro, dopo le sue 7 presenze condite da 1 gol nella passata stagione, ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 19 luglio 2021)- Il, in una nota, ha ufficializzato il prolungamento di contratto di Ermesfino al 2023. L'esterno sinistro, dopo le sue 7 presenze condite da 1 gol nella passata stagione, ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie Calciomercato Serie C, Lecco: rinnovo biennale per Purro ... ha collezionato 7 presenze e 1 gol con la maglia bluceleste ed è stato uno dei protagonisti del campionato conclusosi con lo storico accesso ai Playoff per la promozione in Serie B".

Sampmania: Gabbiadini al centro del villaggio Un conto è permettersi contro il Nuova Camunia contemporaneamente in campo Gabbiadini, Quagliarella, Caprari e Candreva, tutto un altro paio di maniche replicare in Serie A. Non è sostenibile, quindi ...

Calciomercato Serie C, Renate: ecco Manarelli Corriere dello Sport Castori: “Dobbiamo farci trovare pronti all’inizio del campionato” SALERNITANA - Al termine della partita contro il Foligno di questo pomeriggio è intervenuto in conferenza stampa il tecnico della Salernitana, Fabrizio Castori. Ecco quanto si apprende dal sito uffici ...

Obiettivo FIGC: vaccinare i calciatori entro agosto | Milan già ok La Federcalcio vuole correre ai riparti contro l'aumento dei contagi da Covid. Obiettivo vaccinazione per tutti.

