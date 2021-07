Calciomercato Serie C, Avellino: ecco Scognamiglio (Di lunedì 19 luglio 2021) Avellino - L' Avellino , in un comunicato societario, ha ufficializzato l'arrivo di Gennaro Scognamiglio , dal Pescara , a titolo definitivo. ecco la nota del club: "L' Us Avellino comunica di aver ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 19 luglio 2021)- L', in un comunicato societario, ha ufficializzato l'arrivo di Gennaro, dal Pescara , a titolo definitivo.la nota del club: "L' Uscomunica di aver ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Serie Calciomercato Serie C, Avellino: rescissione contrattuale per Rocchi AVELLINO - L' Avellino , in una nota societaria, ha ufficializzato la risoluzione contrattuale del difensore Gabriele Rocchi . Ecco il comunicato del club: "L' Us Avellino rende noto di aver risolto ...

Calciomercato Serie C, Avellino: ecco Scognamiglio Nato a Gragnano (NA) il 24 aprile 1987, il difensore partenopeo vanta una lunga esperienza tra i professionisti divisa tra i campionati di serie C e serie B. In totale ha collezionato ben 386 ...

Calciomercato Serie C, Avellino: Adamo ceduto al Monterosi Corriere dello Sport Roma CF, il primo innesto è quello di Martina Borg La Roma calcio femminile è al lavoro per la squadra che disputerà il campionato nazionale serie B nella ormai imminente nuova stagione e annuncia il primo importante colpo di mercato messo a segno del ...

Riforma Serie A: 18 squadre e playoff dal 2023, le novità al vaglio Fissata per il 21 luglio la Assemblea di Lega nella quale discutere i possibili cambiamenti della struttura del campionato di Serie A.

