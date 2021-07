Calciomercato Sampdoria, un giocatore della Bundesliga ha dato il suo sì al trasferimento (Di lunedì 19 luglio 2021) Nelle ultime ore di Calciomercato il nome di Vincenzo Grifo è stato accostato alla Sampdoria. Non appunto il centrocampista o attaccante del Friburgo avrebbe dato il proprio sì al trasferimento. Il classe 1993 nato a Pforzheim ha una doppia nazionalità: tedesco di nascita ma ha la cittadinanza italiana grazie ai suoi genitori. È un trequartista che può giocare anche da seconda punta, esterno sinistro d’attacco o mezzala, ruoli perfetti per il nuovo modulo provato in settimana da Roberto D’Aversa. Grifo Sampdoria, l’uomo adatto non solo dentro il campo Vincenzo Grifo potrò essere l’uomo adatto per la ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 19 luglio 2021) Nelle ultime ore diil nome di Vincenzo Grifo è stato accostato alla. Non appunto il centrocampista o attaccante del Friburgo avrebbeil proprio sì al. Il classe 1993 nato a Pforzheim ha una doppia nazionalità: tedesco di nascita ma ha la cittadinanza italiana grazie ai suoi genitori. È un trequartista che può giocare anche da seconda punta, esterno sinistro d’attacco o mezzala, ruoli perfetti per il nuovo modulo provato in settimana da Roberto D’Aversa. Grifo, l’uomo adatto non solo dentro il campo Vincenzo Grifo potrò essere l’uomo adatto per la ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Sampdoria Sampdoria - Grifo, si rischia un nuovo caso Berisha? Commenta per primo Il nome di Vincenzo Grifo , in casa Sampdoria , è quello più caldo in vista della prossima stagione. La società blucerchiata, nelle ultime ore, ha avviato i contatti con il Friburgo per trovare l'intesa su formula e cifre del ...

Sampdoria, per Grifo ostacolo cartellino: la situazione Commenta per primo Uno dei giocatori accostati con più insistenza alla Sampdoria in questa sessione di mercato è l'esterno di proprietà del Friburgo Vincenzo Grifo . Nato in Germania, ma di nazionalità italiana, l'esterno offensivo classe 1993 reduce da 31 presenze, 9 ...

Calciomercato Sampdoria: accordo per Grifo del Friburgo. Tutti i dettagli

Sampdoria, Tonelli assente eccellente in amichevole: il motivo Lorenzo Tonelli non ha partecipato alla prima amichevole stagionale della Sampdoria contro la Nuova Camunia: il motivo della sua assenza Lorenzo Tonelli non ha partecipato alla prima amichevole stagio ...

