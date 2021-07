Calciomercato Milan, Romagnoli verso l’addio | ‘Bomba dalla Spagna’ (Di lunedì 19 luglio 2021) Arrivano conferme dalla Spagna sul possibile addio di Romagnoli, direzione Barcellona Il Milan deve pensare anche al mercato in uscita e sono diversi i giocatori in lista per trasferirsi in… L'articolo Calciomercato Milan, Romagnoli verso l’addio ‘Bomba dalla Spagna’ è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di lunedì 19 luglio 2021) Arrivano confermeSpagna sul possibile addio di, direzione Barcellona Ildeve pensare anche al mercato in uscita e sono diversi i giocatori in lista per trasferirsi in… L'articoloè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

Gazzetta_it : Calciomercato Milan, sì di Kaio Jorge: ora serve il sì del Santos. Summit per #Kessie - DiMarzio : #Calciomercato, #SerieA | La classifica delle squadre di A in base agli investimenti fatti finora sul mercato. Coma… - DiMarzio : #Calciomercato, #Milan | Ufficiale l'acquisto di #BalloTouré. Comunicato anche il numero di maglia - Cucciolina96251 : RT @RudyGaletti: ??? #Dalot, il #ManchesterUnited ha informato il #Milan che il terzino destro???? non sarà ceduto in prestito con diritto di… - Cucciolina96251 : RT @PianetaMilan: #Calciomercato @acmilan - Ecco quanto chiede il @sscnapoli per @Lor_Insigne #ACMilan #Milan #SempreMilan #Napoli #Insig… -