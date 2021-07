Calciomercato Milan, nuovo innesto in attacco. c’è il sì del giocatore (Di lunedì 19 luglio 2021) Il Milan continua ad essere scatenato sul Calciomercato: i rossoneri sono il club più attivo in Italia e, dopo i colpi Giroud, Ballo-Touré e Diaz in pochi giorni, sono pronti a mettere a segno un altro colpo importante per dare a Pioli un terzo attaccante. Qualche giorno fa Maldini parlò di possibile terza punta da affiancare a Ibrahimovic e Giroud, giovane e di prospettiva. Il nome che intriga la società rossonera è quello di Kaio Jorge del Santos, in scadenza il prossimo 31 dicembre. Calciomercato Milan, ECCO KAIO JORGE A sorpresa, dopo il sorpasso della Juventus per il calciatore brasiliano, è arrivato ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 19 luglio 2021) Ilcontinua ad essere scatenato sul: i rossoneri sono il club più attivo in Italia e, dopo i colpi Giroud, Ballo-Touré e Diaz in pochi giorni, sono pronti a mettere a segno un altro colpo importante per dare a Pioli un terzo attaccante. Qualche giorno fa Maldini parlò di possibile terza punta da affiancare a Ibrahimovic e Giroud, giovane e di prospettiva. Il nome che intriga la società rossonera è quello di Kaio Jorge del Santos, in scadenza il prossimo 31 dicembre., ECCO KAIO JORGE A sorpresa, dopo il sorpasso della Juventus per il calciatore brasiliano, è arrivato ...

DiMarzio : #Calciomercato, #SerieA | La classifica delle squadre di A in base agli investimenti fatti finora sul mercato. Coma… - DiMarzio : #Calciomercato, #Milan | Ufficiale l'acquisto di #BalloTouré. Comunicato anche il numero di maglia - Gazzetta_it : Calciomercato Milan, sì di Kaio Jorge: ora serve il sì del Santos. Summit per #Kessie - Frances13758250 : RT @la_rossonera: ?? | Milan passi avanti con lo United per Dalot. Lo United ha aperto alla formula del prestito. La proposta della dirigen… - Fracal971 : RT @MilanNewsit: Il Giornale - Milan, vicina la chiusura per il giovane centrocampista Bondo dal Nancy -