Calciomercato Milan – Il Torino offre il rinnovo a Belotti: il punto (Di lunedì 19 luglio 2021) Il Milan segue la vicenda Andrea Belotti: il granata ha una proposta di rinnovo dal Torino, ma potrebbe cambiare aria in questo Calciomercato Leggi su pianetamilan (Di lunedì 19 luglio 2021) Ilsegue la vicenda Andrea: il granata ha una proposta didal, ma potrebbe cambiare aria in questo

Advertising

Gazzetta_it : Calciomercato Milan, sì di Kaio Jorge: ora serve il sì del Santos. Summit per #Kessie - carlolaudisa : Sulla Gazzetta di oggi il sì di #KaioJorge al #Milan. Ora via alla trattativa con il #Santos per averlo subito.… - DiMarzio : #Calciomercato, #SerieA | La classifica delle squadre di A in base agli investimenti fatti finora sul mercato. Coma… - Sk91acm : RT @MilanCapiscer: Fabrizio Romano quando deve smentire una notizia di calciomercato del Milan - Andrencr : RT @MilanCapiscer: Fabrizio Romano quando deve smentire una notizia di calciomercato del Milan -