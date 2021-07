Calciomercato Lazio | Sarabia lontano | concorrenza dalla Spagna

(Di lunedì 19 luglio 2021) I biancocelesti potrebbero dover rinunciare all’arrivo di Pablo, sul quale è piombata una big spagnola Si continua a discutere del possibile affare che porterebbe Joaquin Correaal PSG. Il club transalpino sta trattando con i biancocelesti da alcune settimane per l’acquisto dell’attaccante argentino: tuttavia, la trattativa, che vedeva come contropartita tecnica Pablo, si sta complicando sempre di più. Infatti, secondo quanto riportato da Le Parisien, una big spagnola avrebbe messo gli occhi sul giocatore del Paris Saint Germain. Si tratta dell’Atletico Madrid: i Colchoneros sarebbero ...

Trequartista per vocazione, nel 4 - 3 - 3 della- che intanto ha riaccolto Felipe Anderson - ...: Altre NotiziePROFILO ? Seguito con attenzione dal Siviglia e dal Borussia Dortmund, Romero ha scelto lache per lui, superato il problema dell'indice di liquidità che blocca tutti gli acquisti dei ...Il dirigente Paolo Maldini è un estimatore del nazionale azzurro, che potrebbe lasciare il Napoli per una cifra di 30 milioni di euro ...Dopo Felipe Anderson, la Lazio è pronta ad accogliere un nuovo esterno offensivo. Lunedì mattina, infatti, sarà il giorno di Luka Romero. Il giovane classe 2004 raggiungerà, dopo le visite mediche di ...