Calciomercato, Kluivert verso il Nizza: superato il Lipsia (Di lunedì 19 luglio 2021) Il Nizza ha superato il Lipsia nella corsa a Justin Kluivert. L’esterno olandese, secondo RMC Sport, sarà nella città francese nelle prossime ore, per concludere un affare che potrebbe essere ufficializzato già domani. L’olandese passa quindi dalla Roma ai rossoneri d’oltralpe con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Il classe ’99 ha già salutato i tedeschi della Red Bull, dove ha passato gli ultimi dodici mesi: “Un grande grazie al Lipsia. E’ giunto il momento di iniziare la prossima fase del mio viaggio ma una cosa è certa: vi apprezzo tutti. Grazie”, si legge nel ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 luglio 2021) Ilhailnella corsa a Justin. L’esterno olandese, secondo RMC Sport, sarà nella città francese nelle prossime ore, per concludere un affare che potrebbe essere ufficializzato già domani. L’olandese passa quindi dalla Roma ai rossoneri d’oltralpe con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni di euro. Il classe ’99 ha già salutato i tedeschi della Red Bull, dove ha passato gli ultimi dodici mesi: “Un grande grazie al. E’ giunto il momento di iniziare la prossima fase del mio viaggio ma una cosa è certa: vi apprezzo tutti. Grazie”, si legge nel ...

