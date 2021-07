Advertising

DiMarzio : #Juventus, domani nuovo incontro con il #Sassuolo per #Locatelli - DiMarzio : Dall'avventura a #EURO2020 con l'#Italia al tema-#calciomercato: le parole di #Locatelli - DiMarzio : #Calciomercato | Nuovo incontro #Sassuolo-#Juventus per #Locatelli: i dettagli - zazoomblog : Calciomercato Juventus svolta Locatelli “Hanno già firmato” - #Calciomercato #Juventus #svolta - HattoriHanzo81 : RT @GiovaAlbanese: Elias #Solberg, ala destra 2004, sarà il secondo norvegese nella storia della #Juve. L'agente Atta Aneke: 'C'è stato mol… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

Tuttosport

Per ildellaquesti sono dei giorni davvero bollenti, sia sul fronte degli acquisti che su quello delle cessioni. Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri sta aspettando il ritorno ...Acquisti, cessioni, rinnovi. C'è davvero tanta carne al fuoco nelestivo delladi Allegri.Calciomercato Juventus, il futuro di CR7 potrebbe essere lontano da Torino. Ed a confermarlo è stato lo stesso giocatore con un post criptico su Instagram. Ad alimentare le voci sul possibile addio al ...Calciomercato: Tolisso arriva in Serie A? Questa potrebbe dunque essere finalmente l'estate giusta per vedere Tolisso in Serie A. Il contratto del centrocampista francese scade a ...