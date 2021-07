Calciomercato Fiorentina, Zappacosta per la fascia: i dettagli (Di lunedì 19 luglio 2021) La Fiorentina ha individuato il rinforzo per la fascia destra, con Lirola diretto al Marsiglia: tutto su Zappacosta Pol Lirola sempre più vicino al Marsiglia: affare da 12 milioni di euro che però lascia un vuoto sulla fascia destra. La Fiorentina lavora dunque per riempirlo e Italiano avrebbe individuato già il sostituto. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la Fiorentina punta a Davide Zappacosta, al Genoa nella scorsa stagione ma di proprietà del Chelsea: Italiano avrebbe dato l’assenso e i viola lavorano all’affare. Zappacosta era stato accostato ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 luglio 2021) Laha individuato il rinforzo per ladestra, con Lirola diretto al Marsiglia: tutto suPol Lirola sempre più vicino al Marsiglia: affare da 12 milioni di euro che però lascia un vuoto sulladestra. Lalavora dunque per riempirlo e Italiano avrebbe individuato già il sostituto. Come riporta La Gazzetta dello Sport, lapunta a Davide, al Genoa nella scorsa stagione ma di proprietà del Chelsea: Italiano avrebbe dato l’assenso e i viola lavorano all’affare.era stato accostato ...

