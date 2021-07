Calciomercato Cittadella | Gorini è il nuovo tecnico

(Di lunedì 19 luglio 2021)- Ilha scelto la via della continuità affidando la sua panchina a Edoardo. Sarà l'ex collaboratore di Roberto Venturato (270 le panchine insieme a lui) a guidare i ...

Da oggi Edoardo Gorini è il nuovo allenatore del! Smessi i panni di calciatore alla fine della stagione 2012/13, 'Goro' rimane legato al mondo granata e nell'estate 2014 sostituisce Giulio ...Commenta per primo Ilha ufficializzato il successore di Venturato sulla panchina del club veneto. Si tratta di Edoardo Gorini, storico vice di Foscarini prima e di Venturato poi.Il Cittadella, dopo l'addio di Roberto Venturato annuncia l'allenatore per la prossima stagione di Serie B. Sarà Edoardo Gorini.CITTADELLA - È ufficiale: sarà Edoardo Gorini, ex collaboratore di Roberto Venturato (270 le panchine insieme a lui) a guidare il Cittadella nel prossimo campionato di Serie B. Lo ha reso noto il club ...