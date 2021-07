Calciomercato Cagliari, due club su Lykogiannis: fissato il prezzo (Di lunedì 19 luglio 2021) Charalampos Lykogiannis nel mirino del Besiktas e del Galatasaray. Il Cagliari fissa il prezzo per il difensore La volontà è quella di rimanere ancora in Italia ma nel calcio tutto può succedere. Charalampos Lykogiannis, dal 2018 al Cagliari al quale è legato per un altro anno, è diventato oggetto di interesse del Besiktas e del Galatasaray. A riportare la notizia è Tuttomercatoweb che porta alla luce il prezzo fissato dalla dirigenza rossoblù per il difensore: 3 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 luglio 2021) Charalamposnel mirino del Besiktas e del Galatasaray. Ilfissa ilper il difensore La volontà è quella di rimanere ancora in Italia ma nel calcio tutto può succedere. Charalampos, dal 2018 alal quale è legato per un altro anno, è diventato oggetto di interesse del Besiktas e del Galatasaray. A riportare la notizia è Tuttomercatoweb che porta alla luce ildalla dirigenza rossoblù per il difensore: 3 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

