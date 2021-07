Calciomercato Atalanta | vicina la cessione di Gollini al Tottenham

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato, #Tottenham | Contatti avviati con l'Atalanta per #Gollini: la situazione - CalciohellasIt : #Calciomercato #HellasVerona, #Sutalo dell'#Atalanta prossimo acquisto gialloblù? - STnews365 : L'Atalanta è a un passo da Frabotta. Il club bergamasco vuole il terzino bianconero: sarà il vice di Gosens.… - hbk_89 : RT @cmdotcom: #Atalanta, #Romero nel mirino del #Tottenham: l'incastro con la #Juve e le due alternative dalla #SerieA [@francGuerrieri] ht… - sportli26181512 : Atalanta, Romero nel mirino del Tottenham: l'incastro con la Juve e le due alternative dalla Serie A: Dopo una stag… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Atalanta

Calciomercato.com

Il difensore piace al dirigente che lo prese proprio per la Juve, Espirito Santo ha bisogno di un un centrale di difesa e il primo nome sulla lista è proprio quello dell'argentino dell'che ...Per ildella Juventus questi sono dei giorni davvero bollenti, sia sul fronte degli acquisti che su quello delle cessioni. Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri sta aspettando il ritorno ...L’elenco di tutti i movimenti ufficiali dei club di Serie A e dei principali trasferimenti esteri avvenuti dalla conclusione del campionato scorso La sessione di calciomercato sarà lunga, con molti ru ...Dopo l’esperienza alla Cremonese nella scorsa stagione, il laterale nerazzurro passa in prestito alla Salernitana Altra uscita ufficiale in casa Atalanta che prosegue lo sfoltimento della rosa. Il lat ...