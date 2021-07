Calcio: Roma, Kluivert a un passo dalla cessione in prestito al Nizza (Di lunedì 19 luglio 2021) Roma, 19 lug. – (Adnkronos) – Di rientro dal prestito al Lipsia, ma con la valigia già in mano direzione Francia, Ligue 1. Justin Kluivert, esterno offensivo classe 1999 di proprietà della Roma, è nuovamente pronto a lasciare l’Italia per trasferirsi al Nizza. L’accordo tra i due club – secondo Sky Sport – è ormai a un passo dall’essere raggiunto in tutti i suoi dettagli, con l’olandese che si trasferirà in Francia in prestito con diritto di riscatto. Operazione in chiusura, che presto potrebbe essere ufficializzata. Kluivert, ricordiamo, è stato messo ai ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 luglio 2021), 19 lug. – (Adnkronos) – Di rientro dalal Lipsia, ma con la valigia già in mano direzione Francia, Ligue 1. Justin, esterno offensivo classe 1999 di proprietà della, è nuovamente pronto a lasciare l’Italia per trasferirsi al. L’accordo tra i due club – secondo Sky Sport – è ormai a undall’essere raggiunto in tutti i suoi dettagli, con l’olandese che si trasferirà in Francia incon diritto di riscatto. Operazione in chiusura, che presto potrebbe essere ufficializzata., ricordiamo, è stato messo ai ...

Advertising

SkySport : Roma, Mourinho con droni e maxischermo: ecco la rivoluzione tecnologica. FOTO-VIDEO #SkySport #Roma #Mourinho - ItalianNavy : Il Tricolore sventola gioioso sulla poppa di #naveItalia nel giorno in cui la #Nazionale di calcio riporta a Roma l… - CB_Ignoranza : Si è giocata ieri sera a Roma la finale di Coppa Italia di Calcio a 8 tra la Totti Sporting Club e la Lazio. Dopo i… - TV7Benevento : Calcio: Roma, Kluivert a un passo dalla cessione in prestito al Nizza... - mic_mun : RT @re_soil: Roma-Milano 0 - 0 e no, il calcio non c’entra. La posta in palio è la salute del #suolo. @ISPRA_Press ha comparato la città… -