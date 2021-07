Calcio: Milan, ufficiale l’acquisto in prestito biennale di Diaz dal Real Madrid (Di lunedì 19 luglio 2021) Milano, 19 lug. – (Adnkronos) – “AC Milan è lieto di annunciare di aver acquisito, a titolo temporaneo biennale, le prestazioni sportive di Brahim Abdelkader Díaz dal Real Madrid CF. Il calciatore si lega al Club rossonero fino al 30 giugno 2023. Brahim, dopo aver totalizzato 39 presenze e 7 gol con il Milan nella scorsa stagione, continuerà a vestire la maglia rossonera e indosserà il numero 10”. Così il Milan in una nota sul suo sito ufficiale. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 luglio 2021)o, 19 lug. – (Adnkronos) – “ACè lieto di annunciare di aver acquisito, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive di Brahim Abdelkader Díaz dalCF. Il calciatore si lega al Club rossonero fino al 30 giugno 2023. Brahim, dopo aver totalizzato 39 presenze e 7 gol con ilnella scorsa stagione, continuerà a vestire la maglia rossonera e indosserà il numero 10”. Così ilin una nota sul suo sito. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Gazzetta_it : Calciomercato Milan, sì di Kaio Jorge: ora serve il sì del Santos. Summit per #Kessie - Gazzetta_it : Faccia tosta, 17 anni e un gran sinistro: Milan, visto che bravo Kerzek? - Gazzetta_it : Milan Champagne, parla Papin: 'Giroud e Ibra coppia da scudetto. E Maignan saprà conquistarvi' - er_toscano : RT @musagete10: Fabrizio Romano: “Il #Milan si sta muovendo per #KaioJorge e prova a prenderlo subito dal #Santos. Come giocatore assomigl… - genovesergio76 : RT @repubblica: Mercato, Ilicic sempre più vicino al Milan. Il Tottenham su Gollini -