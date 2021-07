Calcio: Marsiglia, ufficiale l’arrivo di Pau Lopez dalla Roma (Di lunedì 19 luglio 2021) Marsiglia, 19 lug. – (Adnkronos) – Pau Lopez è un nuovo giocatore del Marsiglia. Lo annuncia il club francese con un comunicato: “L’Olympique Marsiglia ha raggiunto un accordo con la Roma per il portiere spagnolo Pau Lopez. Dopo aver superato le visite mediche, Pau ha firmato con il club un contratto di un anno di prestito, con opzione di acquisto”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 luglio 2021), 19 lug. – (Adnkronos) – Pauè un nuovo giocatore del. Lo annuncia il club francese con un comunicato: “L’Olympiqueha raggiunto un accordo con laper il portiere spagnolo Pau. Dopo aver superato le visite mediche, Pau ha firmato con il club un contratto di un anno di prestito, con opzione di acquisto”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Il Marsiglia presenta Pau Lopez e i tifosi si scatenano sui social l portiere spagnolo da oggi è un nuovo giocatore dei francesi: la cifra totale tra prestito, bonus e obbligo è di 13,2 milioni ...

