Calcio: Mancini, questa Italia resterà nei libri di storia (Di lunedì 19 luglio 2021) "Da campione d'Europa mi sento molto bene. E' davvero una bella sensazione e sono assolutamente felice, particolarmente per tutti gli Italiani in patria e nel mondo. Siamo tutti felici perché abbiamo ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 19 luglio 2021) "Da campione d'Europa mi sento molto bene. E' davvero una bella sensazione e sono assolutamente felice, particolarmente per tutti glini in patria e nel mondo. Siamo tutti felici perché abbiamo ...

Advertising

fanpage : L'immagine di Roberto Mancini che si mette in coda per entrare in salumeria è l'elogio della normalità della person… - Gazzetta_it : Mancini: “Europei come i Mondiali 2006: quest’Italia resterà nei libri di storia” #Euro2020 - RaiSport : ?? #Mancini: 'Questa Italia resterà nei libri di storia' Il ct della #Nazionale: 'Abbiamo vissuto un momento straor… - Eurosport_IT : 'Questa Italia nei libri di storia!' ?????? Qual è la prima cosa che racconterete dell'Europeo vinto dagli Azzurri a… - lucialeone70 : RT @Moonlightshad1: Nel paese della nazionale di calcio campione d'Europa cantare una canzone antifascista mette a rischio e pericolo l'inc… -